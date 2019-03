மாநில செய்திகள்

பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க புதிதாக ஒரு பிரிவை உருவாக்கியது தமிழக காவல்துறை + "||" + Women, to prevent crimes against children Created a new section Tamilnadu police

பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க புதிதாக ஒரு பிரிவை உருவாக்கியது தமிழக காவல்துறை