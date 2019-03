தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் முன்னாள் முதல்-மந்திரியின் மகன் காங்கிரசில் இணைந்தார் + "||" + In the state of Uttarakhand, the former Chief Minister's son joined the Congress

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் முன்னாள் முதல்-மந்திரியின் மகன் காங்கிரசில் இணைந்தார்