உலக செய்திகள்

பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச்சூட்டில் மாயமான 9 இந்தியர்கள் கதி என்ன? - நியூசிலாந்து இந்திய தூதரகம் விளக்கம் + "||" + What are the deadliest 9 Indians in the gunfire of terrorists? - Explanation of the Indian Embassy in New Zealand

பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச்சூட்டில் மாயமான 9 இந்தியர்கள் கதி என்ன? - நியூசிலாந்து இந்திய தூதரகம் விளக்கம்