தேசிய செய்திகள்

எம்.எல்.ஏ. மறைவால் பா.ஜனதா அரசு பெரும்பான்மை இழந்ததா? கோவாவில் ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ் உரிமை கோரியது + "||" + MLA Died the BJP Government lose majority? Congress claimed the right to rule in Goa

எம்.எல்.ஏ. மறைவால் பா.ஜனதா அரசு பெரும்பான்மை இழந்ததா? கோவாவில் ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ் உரிமை கோரியது