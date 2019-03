நியூசிலாந்து துப்பாக்கிச்சூட்டில் பலி எண்ணிக்கை 50 ஆக உயர்வு, 5 பேர் இந்தியர்கள்

கிறைஸ்ட்சர்ச்,

நியூசிலாந்து நாட்டில் கிறைஸ்ட்சர்ச் நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள அல் நூர் மசூதியிலும், லின்உட் மஸ்ஜித் மசூதியிலும் நேற்று முன்தினம் பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினர். இந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் பலியானவர்கள் எண்ணிக்கை 50 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

With a very heavy heart we share the news of loss of precious lives of our 5 nationals in ghastly terror attack in #Christchurch

Mr. Maheboob Khokhar

Mr. Ramiz Vora

Mr. Asif Vora

Ms Ansi Alibava

Mr. Ozair Kadir@kohli_sanjiv@MEAIndia@SushmaSwaraj 1/3