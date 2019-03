தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானில் இன்று அதிகாலை இலேசான நிலநடுக்கம் + "||" + n earthquake with a magnitude of 4.0 on the Richter scale hit Sikar, Rajasthan today at 5.11 am.

