தேசிய செய்திகள்

மனோகர் பாரிக்கர் ஒரு இணையற்ற தலைவர், மிகவும் வருத்தம் அடைந்துள்ளேன் - பிரதமர் மோடி இரங்கல் + "||" + Manohar Parrikar is an unparalleled leader, very sad - Prime Minister Modi Mourning

மனோகர் பாரிக்கர் ஒரு இணையற்ற தலைவர், மிகவும் வருத்தம் அடைந்துள்ளேன் - பிரதமர் மோடி இரங்கல்