தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் நிதியுதவி: தேர்தல் கமிஷனின் நம்பகத்தன்மையை சீர்குலைக்கும் - காங்கிரஸ் எச்சரிக்கை + "||" + Rs 2 thousand funding for farmers: It will disrupt the credibility of the Election Commission - Congress warns

விவசாயிகளுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் நிதியுதவி: தேர்தல் கமிஷனின் நம்பகத்தன்மையை சீர்குலைக்கும் - காங்கிரஸ் எச்சரிக்கை