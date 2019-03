தேர்தல் களம் 2019

மதுரையில் இரவு 8 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் : தேர்தல் அதிகாரி + "||" + Elections will held at till 8 pm on april 18

