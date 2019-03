தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் நடைமேம்பாலம் இடிந்து விழுந்து 6பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் ஆடிட்டர் நீரஜ் தேசாய் கைது + "||" + Mumbai bridge collapse: Neeraj Desai, auditor who had conducted an audit of the bridge has been arrested by Police.

