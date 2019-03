தேசிய செய்திகள்

கோவாவின் புதிய முதல்-மந்திரியாக பதவி ஏற்றார் "பிரமோத் சாவந்த்" + "||" + Pramod Sawant takes oath as the new Chief Minister of the state, at the Raj Bhavan

