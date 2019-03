மாநில செய்திகள்

பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசையும், குடியரசு தலைவரையும் வலியுறுத்துவோம் -அ.தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கை + "||" + To release 7 people, including the pilgrims We urge the federal government and the Republican president AIADMK's election manifesto

