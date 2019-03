மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வுக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்ய உள்ளேன் - நடிகர் கார்த்திக் + "||" + I am going to campaign in favor of AIADMK- Actor Karthik

