தேசிய செய்திகள்

சீட் கிடைக்காத அதிருப்தியில் 25 பேர் கட்சியில் இருந்து விலகல்: அருணாச்சல பிரதேசத்தில் பாஜகவுக்கு பின்னடைவு + "||" + Setback For BJP In Northeast, 25 Leaders Quit Party Over Tickets

சீட் கிடைக்காத அதிருப்தியில் 25 பேர் கட்சியில் இருந்து விலகல்: அருணாச்சல பிரதேசத்தில் பாஜகவுக்கு பின்னடைவு