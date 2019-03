மாநில செய்திகள்

நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டசபை தேர்தல்; தமிழகத்தில் 2 நாட்களில் மொத்தம் 26 பேர் வேட்பு மனு தாக்கல் + "||" + A total of 26 candidates have filed nominations in Tamil Nadu in 2 days

நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டசபை தேர்தல்; தமிழகத்தில் 2 நாட்களில் மொத்தம் 26 பேர் வேட்பு மனு தாக்கல்