மாநில செய்திகள்

40 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளிலும் அ.தி.மு.க. கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெறும் - எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + ADMK The coalition will have a massive victory

40 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளிலும் அ.தி.மு.க. கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெறும் - எடப்பாடி பழனிசாமி