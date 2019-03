சிறப்பு ஒலிம்பிக் போட்டி:பதக்கங்களை குவித்த இந்திய வீரர்களுக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு

புதுடெல்லி,

ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் ஒன்றான அபுதாபியில் மாற்று திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு ஒலிம்பிக்போட்டி நடைபெற்றது. இதில் மனநலம் மற்றும் வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான விளையாட்டு போட்டியில் உலகம் முழுவதுமிலிருந்து 7 ஆயிரத்து 500 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர்.

பல்வேறு பிரிவுகளில் நடைபெற்ற விளையாட்டு போட்டியில் இந்தியாவின் சார்பில் வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதில் இந்திய விளையாட்டு வீரர்கள் 85 தங்கம் உட்பட 368 பதக்கங்கள் வென்றனர்.

இவர்களை டுவிட்டரில் பாராட்டிய பிரதமர் மோடி இன்று இந்தியாவிற்கு பெருமையான நாள் . அவர்களின் பலமும் சாதனைகளும் மில்லியன் கணக்கான மக்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் என டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Today is a proud day for India!



Our contingent at the Special Olympics World Games Abu Dhabi has won a historic 368 medals including 85 Golds.



Congratulations to all the medalists. Their fortitude and accomplishments inspire millions. @WorldGamesAD#MeetTheDetermined