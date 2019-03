மாநில செய்திகள்

நாட்டை பாதுகாக்க மோடியால்தான் முடியும்: தேர்தல் பிரசாரத்தில் முதல்வர் பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Modi can only defend the country: Chief Minister Palanisamy

நாட்டை பாதுகாக்க மோடியால்தான் முடியும்: தேர்தல் பிரசாரத்தில் முதல்வர் பழனிசாமி பேச்சு