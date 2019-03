மாநில செய்திகள்

மதுரையில் வாகன சோதனையின் போது ரூ.4.5 கோடி பணம் பறிமுதல் + "||" + During vehicle raid in Madurai Rs 4.5 crore is confiscated

மதுரையில் வாகன சோதனையின் போது ரூ.4.5 கோடி பணம் பறிமுதல்