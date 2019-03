மாநில செய்திகள்

தேர்தல் முடியும் வரை நகர்ப்புறங்களில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்க கூடாது - டிஜிபிக்கு உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவு + "||" + Do not give permission to hold a public meeting

தேர்தல் முடியும் வரை நகர்ப்புறங்களில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்க கூடாது - டிஜிபிக்கு உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவு