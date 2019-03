மாநில செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு எதிரான எந்த திட்டத்தையும் தமிழகத்தில் செயல்படுத்த விடமாட்டோம் - எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + We will not let any project against the farmers in Tamil Nadu

