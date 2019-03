மாநில செய்திகள்

சிவகங்கை தொகுதியில் திமுக ஆதரவுடன் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவேன் - கார்த்தி சிதம்பரம் + "||" + I will definitely win with DMK support

சிவகங்கை தொகுதியில் திமுக ஆதரவுடன் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவேன் - கார்த்தி சிதம்பரம்