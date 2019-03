மாநில செய்திகள்

சிவகங்கை வேட்பாளராக கார்த்தி சிதம்பரத்தை அறிவித்தது காங்கிரசுக்கு பலவீனம் - சுதர்சன நாச்சியப்பன் குற்றச்சாட்டு + "||" + Karthi Chidambaram announced the weakness of the Congress

சிவகங்கை வேட்பாளராக கார்த்தி சிதம்பரத்தை அறிவித்தது காங்கிரசுக்கு பலவீனம் - சுதர்சன நாச்சியப்பன் குற்றச்சாட்டு