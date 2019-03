மாநில செய்திகள்

“என்னை ஒரு நல்ல அரசியல்வாதி என கூறும் நாள் வரும்” -கமல்ஹாசன் பேச்சு + "||" + The day will come when I call myself a good politician

“என்னை ஒரு நல்ல அரசியல்வாதி என கூறும் நாள் வரும்” -கமல்ஹாசன் பேச்சு