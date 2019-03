உலக செய்திகள்

இந்திய விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்த எப்-16 விமானத்தை பயன்படுத்தவில்லை: பாக். ராணுவம் சொல்கிறது + "||" + F-16 was not used to shoot Indian aircraft: Pakistan army says

இந்திய விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்த எப்-16 விமானத்தை பயன்படுத்தவில்லை: பாக். ராணுவம் சொல்கிறது