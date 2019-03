தேசிய செய்திகள்

2ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் வழக்கு 7 மாதத்துக்கு தள்ளிவைப்பு - டெல்லி ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The 2G spectrum case was postponed to 7 months - the Delhi High Court order

2ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் வழக்கு 7 மாதத்துக்கு தள்ளிவைப்பு - டெல்லி ஐகோர்ட்டு உத்தரவு