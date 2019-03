தேசிய செய்திகள்

2007-ம் ஆண்டிலேயே செயற்கைகோள்களை தாக்கி அழிக்கும் திறன் இருந்தது - இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் தகவல் + "||" + In 2007, it was capable of attacking and destroying satellites - former leader of ISRO Information

