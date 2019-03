தேசிய செய்திகள்

விண்வெளி பாதுகாப்பு, ஆராய்ச்சியில் இந்தியாவுடனான தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு தொடரும்: அமெரிக்கா + "||" + US State Dept on #MissionShakti: Saw PM Modi's statement announcing India's anti-satellite test.

