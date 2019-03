உலக செய்திகள்

இந்தியா தெரிவித்த 22 முக்கிய இடங்களில் தீவிரவாத முகாம்கள் எதுவும் இல்லை; பாகிஸ்தான் + "||" + Pulwama attack: Pakistan says no terror camps exist on 22 locations shared by India

இந்தியா தெரிவித்த 22 முக்கிய இடங்களில் தீவிரவாத முகாம்கள் எதுவும் இல்லை; பாகிஸ்தான்