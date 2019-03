தேசிய செய்திகள்

லட்டுகள் வைக்கப்பட்ட தராசில் தனக்கு பதிலாக கட்சி நிர்வாகியை அமர வைத்த பிரியங்கா காங்கிரசார் பாராட்டு + "||" + In Amethi, Priyanka Gandhi avoids getting weighed in 'laddoo

லட்டுகள் வைக்கப்பட்ட தராசில் தனக்கு பதிலாக கட்சி நிர்வாகியை அமர வைத்த பிரியங்கா காங்கிரசார் பாராட்டு