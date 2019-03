மாநில செய்திகள்

மேடையில் என்ன பேசுவதென்றே தெரியாமல் தோல்வி பயத்தால் மு.க.ஸ்டாலின் தன்னையே மறந்து பேசி வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Stalin is forgetting himself and he is Edappadi Palanisamy

