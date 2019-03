மாநில செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தல்: 39 தொகுதிகளுக்கு காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் கே.எஸ். அழகிரி அறிவிப்பு + "||" + Congress nominees have been nominated for 39 constituencies

நாடாளுமன்ற தேர்தல்: 39 தொகுதிகளுக்கு காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் கே.எஸ். அழகிரி அறிவிப்பு