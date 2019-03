மாநில செய்திகள்

14 வயதில் அரசியலுக்கு வந்த நாள் முதல் மக்களோடு மக்களாக இருக்கிறேன்; மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம் + "||" + From the day I came to politics at age 14, I have been with people; MK Stalin

14 வயதில் அரசியலுக்கு வந்த நாள் முதல் மக்களோடு மக்களாக இருக்கிறேன்; மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம்