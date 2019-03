தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதிகளிடம் அமெரிக்க தயாரிப்பு ஆயுதங்கள் பறிமுதல் + "||" + US made rifle with top Jaish terrorists killed in JK points to Pakistan link Official

காஷ்மீரில் கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதிகளிடம் அமெரிக்க தயாரிப்பு ஆயுதங்கள் பறிமுதல்