உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் சிந்தி மக்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் பற்றி விசாரிக்க ஐ.நா.வுக்கு வேண்டுகோள் + "||" + Sindhis call on UN to send fact finding team to Sindh, seek UN intervention in deteriorating human rights situation in Pakistani Province

பாகிஸ்தானில் சிந்தி மக்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் பற்றி விசாரிக்க ஐ.நா.வுக்கு வேண்டுகோள்