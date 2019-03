தேசிய செய்திகள்

ஏப்ரல் 1-ம் தேதி அனைத்து வங்கிகளுக்கும் விடுமுறை + "||" + As far as April 1, 2019 is concerned, it has been declared as a holiday to enable the banks to close their yearly accounts

ஏப்ரல் 1-ம் தேதி அனைத்து வங்கிகளுக்கும் விடுமுறை