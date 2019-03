தேசிய செய்திகள்

எங்களுக்கு மோடி இருக்கிறார், உங்கள் தலைவர் யார்? எதிர்க்கட்சிகளுக்கு உத்தவ் தாக்ரே கேள்வி + "||" + "We Have PM Modi, Who's Your Leader?": Uddhav Thackeray Blasts Opposition

எங்களுக்கு மோடி இருக்கிறார், உங்கள் தலைவர் யார்? எதிர்க்கட்சிகளுக்கு உத்தவ் தாக்ரே கேள்வி