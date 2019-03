தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் சமாஜ்வாடி கட்சி முன்னாள் மந்திரி பா.ஜனதாவில் சேர்ந்தார் + "||" + In Uttar Pradesh Former minister of Samajwadi Party Joined the BJP

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் சமாஜ்வாடி கட்சி முன்னாள் மந்திரி பா.ஜனதாவில் சேர்ந்தார்