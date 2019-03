தேசிய செய்திகள்

பஸ்சுடன் மோதிய கார் தீப்பிடித்ததில் 5 பேர் உடல் கருகி பலி + "||" + Five people were killed when a car collided with a bus

பஸ்சுடன் மோதிய கார் தீப்பிடித்ததில் 5 பேர் உடல் கருகி பலி