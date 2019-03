தேசிய செய்திகள்

சமாஜ்வாடி- பகுஜன் சமாஜ் கூட்டணி: எண்ணெயும், தண்ணீரும் எப்படி கலக்கும்?- யோகி ஆதித்யநாத் கேள்வி + "||" + Samajwadi-Bahujan Samaj Alliance: How can oil and water mix? - Yogi Adityanath Question

சமாஜ்வாடி- பகுஜன் சமாஜ் கூட்டணி: எண்ணெயும், தண்ணீரும் எப்படி கலக்கும்?- யோகி ஆதித்யநாத் கேள்வி