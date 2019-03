மாநில செய்திகள்

விருதுநகர் அருகே வாகன சோதனையில் ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் + "||" + Gold jewelery worth Rs 2 crore has been seized in a vehicle raid near Virudhunagar

விருதுநகர் அருகே வாகன சோதனையில் ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல்