மாநில செய்திகள்

கட்சியில் உண்மையாக உழைப்பவர்களுக்கு மதிப்பு இல்லை - திமுக குறித்து மு.க.அழகிரி மறைமுக விமர்சனம் + "||" + Those who really work in the party do not have value

கட்சியில் உண்மையாக உழைப்பவர்களுக்கு மதிப்பு இல்லை - திமுக குறித்து மு.க.அழகிரி மறைமுக விமர்சனம்