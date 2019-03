உலக செய்திகள்

‘மோடி அரசின் பகடைக்காய்’ என நான் கூறியது நிரூபணமாகி விட்டது - விஜய் மல்லையா சொல்கிறார் + "||" + 'Modi Goverment is the dice' I was told that it was proven - says Vijay Mallya

‘மோடி அரசின் பகடைக்காய்’ என நான் கூறியது நிரூபணமாகி விட்டது - விஜய் மல்லையா சொல்கிறார்