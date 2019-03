தேசிய செய்திகள்

வயநாடு தொகுதியில் ராகுல் காந்தியை தோற்கடிப்போம்: கேரள முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் உறுதி + "||" + We will defeat Rahul Gandhi in Wayanad constituency: Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan Confirmed

வயநாடு தொகுதியில் ராகுல் காந்தியை தோற்கடிப்போம்: கேரள முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் உறுதி