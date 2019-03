தேசிய செய்திகள்

மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து - தேர்தல் பிரசாரத்தில் ராகுல் வாக்குறுதி + "||" + Andhra Pradesh has special status if the Congress comes to power - Rahul promise in election campaign

மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து - தேர்தல் பிரசாரத்தில் ராகுல் வாக்குறுதி