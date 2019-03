தேசிய செய்திகள்

அமேதியை தொடர்ந்து, கேரள மாநிலம் வயநாடு தொகுதியிலும் ராகுல்காந்தி போட்டி - காங்கிரஸ் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு + "||" + Rahul Gandhi to contest from Wayanad in Kerala along with Amethi - Congress official announcement

அமேதியை தொடர்ந்து, கேரள மாநிலம் வயநாடு தொகுதியிலும் ராகுல்காந்தி போட்டி - காங்கிரஸ் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு