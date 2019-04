தேர்தல் செய்திகள்

“மின்வெட்டு இல்லாததற்கு பா.ஜனதா, அ.தி.மு.க. அரசுகள் தான் காரணம்” தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பிரசாரம் + "||" + Without a power outage BJP, ADMK The reason is the governments Tamilisai Soundararajan campaign

“மின்வெட்டு இல்லாததற்கு பா.ஜனதா, அ.தி.மு.க. அரசுகள் தான் காரணம்” தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பிரசாரம்