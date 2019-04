மாநில செய்திகள்

சென்னையில் இந்த ஆண்டின் அதிகப்படியான வெப்பம் நேற்று பதிவானது + "||" + Majority of the year this year was recorded in Chennai.

சென்னையில் இந்த ஆண்டின் அதிகப்படியான வெப்பம் நேற்று பதிவானது