தேசிய செய்திகள்

பி.எம்.நரேந்திர மோடி படத்துக்கு தடை விதிக்க கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்தது டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் + "||" + Delhi High Court dismisses the PIL seeking stay on release of film 'PM Narendra Modi' during the period of Model Code of Conduct, ahead of Lok Sabha elections.

பி.எம்.நரேந்திர மோடி படத்துக்கு தடை விதிக்க கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்தது டெல்லி உயர்நீதிமன்றம்