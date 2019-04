உலக செய்திகள்

நேபாளத்தில் புயலுடன் கனமழை; பலி எண்ணிக்கை 30 ஆக உயர்வு + "||" + Heavy rainfall in Nepal; The number of deaths has risen to 30

நேபாளத்தில் புயலுடன் கனமழை; பலி எண்ணிக்கை 30 ஆக உயர்வு